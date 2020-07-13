اصدرت مديرية المرور العامة، الاثنين، بشأن الحجز على النافذة الالكترونية.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "من خلال استفسارات المواطنين الذين تم حجز تسلسل مراجعة من خلال النافذة الإلكترونية، يعتبر هذا التسلسل فقط للحجز حال استئناف العمل بدوائر المرور وليس رقم للمركبة ويوضع على زجاج المركبة".
واضاف انه "في حال ضبط مثل هذه الحالة تعتبر هذه مخالفة وتحجز المركبة خمسة أيام".
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من المرور بشأن الحجز على النافذة الالكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.