توضيح من المرور بشأن الحجز على النافذة الالكترونية

اصدرت مديرية المرور العامة، الاثنين، بشأن الحجز على النافذة الالكترونية.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "من خلال استفسارات المواطنين الذين تم حجز تسلسل مراجعة من خلال النافذة الإلكترونية، يعتبر هذا التسلسل فقط للحجز حال استئناف العمل بدوائر المرور وليس رقم للمركبة ويوضع على زجاج المركبة".

واضاف انه "في حال ضبط مثل هذه الحالة تعتبر هذه مخالفة وتحجز المركبة خمسة أيام".