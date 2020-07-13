بالوثائق.. البرلمان يخاطب القضاء بشأن ثلاث نواب سابقين

خاطب مجلس النواب، رسميا مجلس القضاء الاعلى لتحريك دعوى قضائية ضد كل من : باسمة لؤي الساعدي نيازي معمار اوغلو Advertisements عبد القهار مهدي السامرائي

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