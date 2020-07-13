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التشيكل الرسمي.. زيدان يبدأ مواجهة غرناطة بالقوة الضاربة

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2020-07-13 | 21:05

التشيكل الرسمي.. زيدان يبدأ مواجهة غرناطة بالقوة الضاربة

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اعلن مدرب ، زين الدين زيدان، تشكيلة فريقه لمواجهة غرناطة في إطار منافسات الجولة 36 من الدوري الاسباني لكرة القدم.
وستنطلق المباراة في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت بغداد على قناة "بين سبورت 3".

واختار زيدان التشكيل التالي للبدء بالمباراة:

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حراسة المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ميندي.
خط الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي، مودريتش.

خط الهجوم: ايسكو، بنزيما.

يذكر ان المواجهة ستقام على ملعب نويفو لوس كارمينيس في غرناطة.

ويحتل الريال صدارة الليغا برصيد 80 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوصيف والذي خاض مباراة واحدة أكثر من ريال مدريد.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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