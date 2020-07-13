التشيكل الرسمي.. زيدان يبدأ مواجهة غرناطة بالقوة الضاربة

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت بغداد على قناة "بين سبورت 3".

واختار زيدان التشكيل التالي للبدء بالمباراة:

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حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ميندي.

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي، مودريتش.



خط الهجوم: ايسكو، بنزيما.

يذكر ان المواجهة ستقام على ملعب نويفو لوس كارمينيس في غرناطة.

ويحتل الريال صدارة الليغا برصيد 80 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوصيف برشلونة والذي خاض مباراة واحدة أكثر من ريال مدريد.