- 1/2
- 2/2
2020-07-13 | 21:05
1,685 مشاهدة
اعلن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، تشكيلة فريقه لمواجهة غرناطة في إطار منافسات الجولة 36 من الدوري الاسباني لكرة القدم.
واختار زيدان التشكيل التالي للبدء بالمباراة:
حراسة المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ميندي.
خط الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي، مودريتش.
يذكر ان المواجهة ستقام على ملعب نويفو لوس كارمينيس في غرناطة.
ويحتل الريال صدارة الليغا برصيد 80 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوصيف برشلونة والذي خاض مباراة واحدة أكثر من ريال مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر التشيكل الرسمي.. زيدان يبدأ مواجهة غرناطة بالقوة الضاربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.