اتحاد الغرف التجارية يدعو الحكومة لدعم السوق العراقي وتذليل العقبات امام التجار

دعا رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري، الاثنين، الحكومة الى دعم السوق العراقي المتمثل بالغرف التجارية العراقية للنهوض بالعملية الاقتصادية الى الامام، فيما اشار الى وجود كساد وضعف في التعاملات النقدية بالسوق المحلية.

وقال الزهيري خلال الاجتماع الدوري الذي ينعقد دوريأ عبر الدائرة الالكترونية /zom / مع رؤساء الغرف التجارية العراقية في 18 محافظة ان "السوق العراقية بحاجة الى دعم وتركيز حكومي من خلال اعطاء القروض المالية شكل دفعات مالية للشركات لدعم الشحة المالية في السوق وتذليل العقبات امام التجار".

Advertisements

واشار الى "وجود عدم ثقة واضحة مابين المواطن والمصارف لذلك لابد ان يكون هناك سيولة نقدية كانشاء شركة مساهمة مشتركة مابين الشعب والحكومة مثل ميناء الفاو او شركة اتصالات وطنية جديدة تشكل الحكومة بها جزء والمواطن جزء اخر وبذالك نكون قد امنا مبلغ كبير من المال ممكن سحبة او تدويرة او تداوله عبر بطاقات الكي كارد".

وتابع رئيس الغرف التجارية ان "التداول النقدي (الكاش) اليدوي يحدث مشاكل كثيرة كالتعرض الى السرقة او لثقل حملة في المحفظة النقدية وعليه يجب ان تكون هناك بطاقة نقدية مصرفية يمكن ان تعزز وجود المال وسهوله حملة من قبل المواطن لسحب السيولة النقدية من الشارع العراقي".