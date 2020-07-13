المنافذ تعلن إعادة ارسالية إلى الجانب السوري لبضاعة ممنوع استيرادها

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن إعادة ارسالية إلى الجانب السوري لبضاعة ممنوع من استيرادها في منفذ القائم الحدودي.



وقالت المنافذ في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "اعادة ارسالية مادة العصير الممنوع استيراده حفاظاً على المنتج المحلي وكذلك بدون إجازة استيراد إلى الجانب السوري على معبر البوكمال الحدودي".

وأضاف البيان أنه "تمت عملية الإعادة وفق إجراءات أصولية متخذة من قبل مديرية منفذ القائم الحدودي".