وزارة الري المصرية تعلن انتهاء مفاوضات سد النهضة بعد 11 يومًا و"استمرار الخلافات" المزيد

أعلنت وزارة الري المصرية، اليوم الاثنين، اختتام الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة الأثيوبي.

واستمرت المفاوضات على مدار 11 يومًا برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل السد.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه اجتماعات اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث تواصلت بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين.

وتلا ذلك، بحسب البيان، اجتماع لوزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

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وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات غدًا، إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تمهيدًا لعقد قمة أفريقية مصغرة.

وسدّ النهضة الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011 سيصبح عند إنجازه أكبر سدّ كهرمائي في القارة الأفريقية.

ويرعى الاتحاد الأفريقي بوجود مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي مفاوضات شاقة بين الدول الثلاث للوصول لصيغة توافقية للنقاط الخلافية العالقة بشأن سد النهضة خاصة ما يتعلق بالملء والتشغيل.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قال إن بلاده سوف تبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمظار الغزيرة، مشددا على أنه لن يلحق بمصر أي ضرر.

وأضاف، في كلمة له أمام البرلمان الإثيوبي، "خلافنا مع مصر حول فترة التشغيل وملء السد سيحل في البيت الأفريقي"، مؤكدا أنه "لن نضر بمصر وسنبدأ ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة".