مصادر لـ"الخليج 365": رئيس الحكومة التونسية يتجه لإعفاء وزراء الإخوان المزيد

محسن أمين - تونسالإثنين 2020/7/13 11:14 م بتوقيت أبوظبي
قالت مصادر لـ"الخليج 365"، الإثنين، إن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، قرر إجرجاء تعديل وزاري في الأيام القليلة القادمة، سيشمل إعفاء وزراء حركة النهضة الإخوانية.
وتضم حكومة الفخفاخ التي نالت ثقة البرلمان التونسي، في نهاية شهر فبراير/شباط 2020، 33 وزيرا، موزعة بين 4 أحزاب برلمانية وهي كتلة حركة النهضة الإخوانية (54 مقعدا)، والتيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحركة الشعب القومية (18 مقعدا)، وكتلة تحيا تونس (11 مقعدا).
وعلمت ”الخليج 365” من مصادر مقربة من رئاسة الحكومة التونسية، أن الفخفاخ ينوي إعفاء وزراء الإخوان، والتي تضم وزارات: الصحة (عبد اللطيف المكي)، والشؤون المحلية (لطفي زيتون)، والمواصلات (أنور معروف )، والرياضة (أحمد قعلول)، وبعض المستشارين في الدواوين الوزارية.
وبينت ذات المصادر أن خطوة الفخفاخ تأتي في سياق الرد على على نوايا حركة النهضة للإطاحة به بشكل غير قانوني من رئاسة الحكومة من أجل غايات حزبية وأجندات مجهولة.
وكان إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية، أكد أن حركة النهضة الإخوانية تسعى لتأزيم الموقف والأوضاع السياسية خدمة لمصالحها، مشيرا إلى نيته إجراء تعديل وزاري.
وأشار الفخفاخ في بيان إلى أن مساعي النهضة لتشكيل حكومة جديدة، يعتبر "انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى.. واستخفافًا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد تونس المنهك من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
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