سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 13 يوليو 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الإثنين، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، كما ظلت العملة الخضراء ثابتة على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وتكرر سعر البنك المركزي على شاشات معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

وفي السوق الموازية، استقر سعر الدولار لليوم الثالث على التوالي عند 146 جنيها، وفق وسائل إعلام سودانية.

ويترقب المتعاملون في أسواق العملة السودانية ما ستسفر عنه التعديلات الوزارية التي أعلنت عنها حكومة السودان، خاصة فيما يتعلق بالشق السياسي.

وكانت الحكومة السودانية قد نفذت قبل أيام تعديلا وزاريا هو الأول بعد 10 أشهر من تشكيلها، وأطاح التعديل بوزراء المجموعة الاقتصادية.

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ولايزال الجنيه السوداني عند مستوى قياسي منخفض في السوق السوداء رغم الحملة الواسعة التي شنها مجلس السيادة في السودان لغلق منافذ تجارة العملة خارج القنوات الرسمية.

وعلى مدى الأشهرالماضية، حاولت حكومة السودان الحصول على تمويلات دولارية من مؤسسات دولية، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن مبالغ يمكن الاعتماد عليها.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 62.34 جنيه للشراء و62.65 جنيه للبيع على شاشة البنك المركزي، في حين سجل الإسترليني 69.65 جنيه للشراء و70 جنيها للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.

وعلى شاشة المركزي أيضا، سجل الدينار الكويتي 178.64 جنيه للشراء و178.53 جنيه للبيع.