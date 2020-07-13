حاكم ولاية نيويورك ينتقد ترامب بشدة ويعلن قواعد إعادة فتح المدارس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو يتحدث في مدينة نيويورك يوم الاثنين

قال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية يوم الاثنين إن الولاية ستسمح بإعادة فتح المدارس إذا كانت المناطق التي توجد بها المدارس في المرحلة الأخيرة من إنهاء العمل بقيود العزل العام وإذا كان بالمنطقة معدل إصابة يومي أقل من خمسة في المئة من جميع فحوص فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال إعلان كومو عن التوجيهات الإرشادية لإعادة فتح المدارس في الولاية.

وقال في إفادة يومية ”لن نستخدم أطفالنا حقول تجارب“ منتقدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة لما وصفه بأنه ضغط أعمى لإعادة فتح المدارس دون تقيد صارم بالتوجيهات الإرشادية الصحية.