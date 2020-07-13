طنجة..تحاليل مخبرية تؤكد إصابة 10 أئمة بفيروس كورونا

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الاثنين، بطنجة، إصابة 10 أئمة مسجد، بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ أن الإصابات الجديدة تتراوح أعمارها، بين 29 و 81 عام، إذ تتوزع على أحياء بني حرشن، والسعادة، المغوغة الكبيرة، العوامة، السواني، حي بوحوت، بني مصور، شارع يعقوب المنصور.

وكانت المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة الشمال، قد قامت، السبت الماضي، بعملية فحص الأئمة والمؤذنين وباقي القيمين الدينيين في مدينة طنجة، وذلك استعدادا للشروع في فتح المساجد، المرتقب ظهر يوم الأربعاء المقبل.

العملية التي تم احتضنها المركز الثقافي للشؤون الإسلايمة بطنجة همت نحو 1000 شخص.

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وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، عن إعادة فتح المساجد لجميع الصلوات ما عدا صلاة الجمعة، ابتداء من 15 يوليوز الجاري، بعد إغلاقها منذ نحو 4 أشهر لمنع تفشي كورونا.

وكشفت الوزارة في بيان لها، أنها قررت إعادة فتح المساجد، تدريجيا، لأداء الصلوات الخمس، ابتداء من صلاة ظهر الأربعاء 15 يوليو الجاري مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشروط المراقبة الصحية التي تديرها لجان محلية بأبواب المساجد”.

ولفت البيان إلى أن “المساجد ستظل مغلقة بالنسبة لصلاة الجمعة إلى أن يعلن في وقت لاحق عن التاريخ الذي ستفتح فيه”.