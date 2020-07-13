حصيلة كورونا في المغرب.. 191 إصابة جديدة و651 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 191 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 15936 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 651 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الأحد، إلى الساعة الخامسة من اليوم الاثنين، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 12934 بنسبة 81.2 في المائة.

وأضافت المتحدثة تم تسجيل 5 وفيات جديدة خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 255 حالة في الإجمالي بنسبة 1.6 في المائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.