العدد 3241 – 14 يوليوز الداخلية: السلطات العمومية ستلجأ إلى إغلاق الأحياء السكنية التي قد تشكل بؤرا وبائية جديدة في خمسة أيام.. محاكم المملكة تعقد 362 محاكمة عن بعد

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