باستثناء منطقة بني مكادة.. سلطات طنجة تتراجع عن قرار إغلاق المحلات التجارية في الساعة الثامنة مساء

تراجعت السلطات المحلية عن قرار تعميم إغلاق المحلات التجارية، اليوم الاثنين، في طنجة، في الساعة الثامنة مساء، وتعويضها بالساعة الثانية عشر ليلا، بينما استثننت منطقة بني مكادة.

وكشفت مصادر عليمة لـ”اليوم24″ أن السلطات المحلية في طنجة قررت الإبقاء على قرار إغلاق المحلات في الساعة الثامنة مساء، بسبب ظهور بؤر مهنية، وعائلية في المنطقة.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت، ليلة أمس الأحد، بلاغا حول تشديد القيود الاحترازية، والإجراءات الوقائية في المدينة، بينما أصدرت، صباح اليوم، بلاغا جديدا، يؤكد تعميم الإجراءات الاحترازية على كافة تراب المدينة، والتي تشمل تعليق النقل العمومي من وإلى المدينة.

وكشف البلاغ نفسه على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية، وعدم مغادرة الأشخاص الموجودين فيها محلات سكناهم، إلا للضرورة القصوى مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية، والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي، وقواعد النظافة العامة، وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية، وتحميل تطبيق “وقايتنا”.

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وأضاف بلاغ الداخلية أن مغادرة مقرات السكن في مدينة طنجة سيتم باستصدار رخصة للتنقل الاستثنائي، مسلمة من طرف رجال، وأعوان السلطة، وإغلاق الحمامات، والقاعات، والملاعب الرياضية.

وتابع البلاغ نفسه أن الأسواق، والمراكز، والمجمعات، والمحلات التجارية، والمقاهي، والفضاءات العمومية (منتزهات، وحدائق، وأماكن عامة…) ستغلق في الساعة الثامنة مساء.