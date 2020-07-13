برشلونة يتلقى نبأ سارا قبل ملاقاة أوساسونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب برشلونة، كيكي سيتين، تلقى نبأ سارا قبل مواجهة فريقه أمام أوساسونا، المقررة يوم الخميس المقبل، ضمن أحداث الجولة 37 من الليغا.
وقالت صحيفة "سبورت" إن فرينكي دي يونغ نجم وسط برشلونة، بات جاهزًا بنسبة 100%، للمشاركة في المباريات المقبلة بعدما غاب بداعي الإصابة.
وتعرض دي يونغ للإصابة في العضلة النعلية لركبته اليمنى خلال الشهر الماضي، وغاب عن آخر 6 مباريات لبرشلونة أمام أتلتيك بيلباو، سيلتا فيغو، أتلتيكو مدريد، فياريال، إسبانيول وبلد الوليد.
وأضافت الصحيفة أن سيتين ستتاح له الفرصة أخيرًا للاعتماد على دي يونغ، مشيرة إلى أنه قد يشارك أساسيًا ضد أوساسونا.
ويسعى مدرب الفريق الكاتالوني، إلى تجهيز لاعبيه من أجل الاستعداد لمباراة نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في آب/أغسطس المقبل.
ويحتل برشلونة، وصافة الليغا برصيد 79 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر ريال مدريد الذي سيواجه غرناطة مساء اليوم الإثنين.
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