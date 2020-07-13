أردوغان يغالط نفسه بشأن "آيا صوفيا" ويقع في الفخ

الإثنين 13 يوليه 2020

صورة أرشيفية

في ظل الجدل الدائر حول قرار تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد، ظهر فيديو قديم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرفض فيه تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد واصفًا إياه بـ"الفخ".

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وأضافت قناة الغد في تقريرها: أن الرئيس التركي قال في فيديو قديم له ماذا سيترتب على تحويل "آيا صوفيا" لمسجد؟، قائلًا: لو فعلنا هذا ستكون الفاتورة السياسية ثقيلة جدًا، دعونا لا ننسى أن لدينا آلاف المساجد حول العالم.

وأوضح أوردغان: أسأل الذين يريدون تحويل الجامع "آيا صوفيا" لمسجد، هل فكرتم بتلك المساجد؟ ستحرق عن عمد، يقولون ذلك دون تفكير في الأمر إنهم لا يعرفون العالم.

وتابع كقائد سياسي لم أفقد عقلى حتى يخدعني هذا الفخ، مما أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تناقض تصريحاته.