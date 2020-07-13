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انفجار جديد في إيران يخلف أضرارا كبيرة في شركة للغاز المسال

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محمد النحاس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار جديد في إيران يخلف أضرارا كبيرة في شركة للغاز المسال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال رئيس قسم الإطفاء في منطقة كافيان في خراسان شرقي إيران، إن انفجارا في شركة لإنتاج الغاز المسال بالمحافظة، أسفر عن حدوث اشتعال كبير وأضرار كثيرة للشركة والشركات المجاورة.

وبحسب مسؤول الإطفاء هذا، اشتعلت النيران في خزان مكثفات الغاز في مصنع بترونفت في مدينة كافيان فاريمان الصناعية، لكن لم يسفر الحادث عن وقوع أي ضحايا أو إصابات، وفقا لوكالة أنباء “إيلنا” الإيرانية.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في المدينة إن سبب الحادث وكمية الخسائر قيد التحقيق، فيما لم يصدر عن جهات رسمية أي بيان عن الحادث. وشهدت إيران منذ أواخر يونيو عدة انفجارات في محيط منشآت عسكرية ونووية وصناعية.

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