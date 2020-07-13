شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان : نتضامن مع المملكة ضد أى تهديد لأمنها والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم باعتراض الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، الأمر الذي حال دون وقوع خسائر في الأرواح البريئة.
وأضاف البيان أن باكستان تكرر دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديدات لأمنها وسلامتها الإقليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان : نتضامن مع المملكة ضد أى تهديد لأمنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.