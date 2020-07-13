إيران: «خطأ بشري» وراء سقوط الطائرة الأوكرانية

طهران ـ د ب ا: قدمت إيران مجددا تفسيرا لإسقاط طائرة ركاب أوكرانية فوق طهران منذ سبعة أشهر. وذكرت تقارير أمس أنه وقع خطأ في الاتصالات بالإدارة العسكرية المسؤولة بسبب خطأ في نظام الرادار، مما أدى لإطلاق النار بدون قصد على الطائرة. وكتبت هيئة الطيران المدني الإيرانية في تقريرها الأخير أن الحادث ناجم عن « خطأ بشري».

وكانت القوات الإيرانية قد أسقطت الطائرة بالخطأ في الثامن من يناير الماضي، بعد فترة قصيرة من إقلاعها من طهران. وأسفر الحادث عن مقتل جميع ركاب الطائرة الـ176.

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