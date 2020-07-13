حاكم ولاية نيويورك ينتقد ترامب بسبب إعادة فتح المدارس

انتقد أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، الإثنين، الرئيس دونالد ترامب لما وصفه بأنه "ضغط أعمى لإعادة فتح المدارس، معلنا أن الولاية ستسمح بإعادة فتح المدارس وفق ضوابط معينة.



جاء ذلك خلال إعلان كومو عن التوجيهات الإرشادية لإعادة فتح المدارس في الولاية.

وقال في إفادة يومية:" لن نستخدم أطفالنا حقول تجارب"، منتقدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة لما وصفه بأنه ضغط أعمى لإعادة فتح المدارس دون تقيد صارم بالتوجيهات الإرشادية الصحية.

وأضاف: سنسمح بإعادة فتح المدارس إذا كانت المناطق التي توجد بها المدارس في المرحلة الأخيرة من إنهاء العمل بقيود العزل العام، وإذا كان بالمنطقة معدل إصابة يومي أقل من 5% من جميع فحوص الفيروس

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وارتدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كمامة للمرة الأولى في مكان عام، السبت، خلال زيارته مركزاً طبياً، مذعنا للضغوط كي يكون مثالا في مجال الصحة العامة.

وسار ترامب داخل أروقة مستشفى والتر ريد العسكري خارج واشنطن وعلى وجهه قناع أسود اللون قبل لقائه جنوداً قدامى مصابين، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.

وكان ترامب، أعلن، الخميس، أنه سيرتدي كمامة عندما يزور القوات الأمريكية في مركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز في مقابلة "أتوقع أن أرتدي كمامة عندما أذهب إلى والتر ريد. أنت في مستشفى. أعتقد أنه شيء مناسب جدا. ليست لدي مشكلة مع الكمامة".