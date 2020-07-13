ضبط محطتي توليد كهرباء بمخزن المستثمر السري لإخوان السودان

ضبطت قوات الدعم السريع السودانية الإثنين، محطتين لتوليد الكهرباء، بمخازن المستثمر السري لجماعة الإخوان الإرهابية عبدالباسط حمزة في الخرطوم.



ويعد حمزة واحدا من عشرات المستثمرين السريين لجماعة الإخوان الارهابية، إذ درجت الحركة الاسلامية السياسية على توزيع أموالها على عناصر مقربة لتشغيلها حتى تبعد عنها شبهات الفساد المالي والثراء الحرام.

وأوضحت قوات الدعم السريع السودانية، في بيان صحفي، أن "وحدة الإستخبارات التابعة لها نجحت بعد متابعة دقيقة في ضبط محطتين لتوليد الكهرباء، بطاقة 8 ميغاواط للواحدة، تكفي لإنارة مدينة كاملة من مدن السودان".





وقالت إنها أحبطت محاولات عديدة لبيع المحطتين إلى عدد من الجهات بالداخل، وتمكنت أيضاً من ضبط 10 حاويات كملحقات للمحطتين إلى جانب 3 مخازن ضخمة تحتوي على معدات ورش كهرباء.

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وقالت وزيرة المالية السودانية المكلفة، هبة محمد علي، إن السودان يعاني من أجل توفير الكهرباء ويستجدي العالم لمساعدته لحل المشكلة في حين تخبئ قيادات النظام البائد أمواله للمنفعة الشخصية.





ووصفت الوزيرة ضبط الدعم السريع للمحطتين بالإنجاز العظيم، قائلة: "جميعنا يقف صفا واحدا خلف الدعم السريع وكل القوات النظامية لنعيد للشعب السوداني حقوقه وكل ممتلكاته".

وأفادت بأن المحطتين المضبوطتين تغطيان مناطق تعاني من مشاكل الكهرباء والمياه.

وكانت لجنة إزالة التمكين، استردت أصول وممتلكات بأكثر من مليار دولار من عبدالباسط حمزة وجمدت حساباته وأرصدته المصرفية، بعد ثبوت فساده المالي وتكسبه غير المشروع.