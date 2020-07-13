وفاة ثالث برلماني إيراني جراء إصابته بكورونا

الخليج 365 - وكالاتالإثنين 2020/7/13 08:50 م بتوقيت أبوظبي
توفي النائب الإيراني عيسى جعفري، الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقالت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية إن نائبا آخر توفي في إيران بسبب العدوى بفيروس كورونا.
ويعد عيسى جعفري هو ثالث عضو في البرلمان الإيراني يتوفى بسبب الفيروس المميت منذ بداية الجائحة في أواخر شباط/فبراير الماضي.
وقد تأكدت وفاة الرجل البالغ من العمر 59 عاما، وفقا لما ذكرته إسنا .
و تعرض أعضاء البرلمان الإيراني لانتقادات لعدم الاحتفاظ بمسافات التباعد الاجتماعي المناسبة خلال الجلسات.
وكانت نتائج الفحص أثبتت إصابة رئيس البرلمان علي لاريجاني بالفيروس الفتاك في أبريل/ نيسان الماضي إلا أنه تعافى منذ ذلك الحين.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الإثنين، ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 13 ألفا و 32 حالة، بعد تسجيل 203 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، وأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة أكثر من 259 حالة.
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