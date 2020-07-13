الإمارات تجري 34 ألف فحص كورونا وتعلن شفاء 373 حالة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الإثنين 2020/7/13 09:44 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/7/13 09:44 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، إجراء أكثر من 34 ألف فحص كورونا، موضحة أن الفحوصات كشفت 344 إصابة جديدة بالفيروس، مع شفاء 373 حالة، ووفاة حالة واحدة.

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