شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زيارة برلمانية لشركة الغزل والنسيج بكفر الدوار للوقوف على خطة التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام النائبان أمل زكريا قطب ومحمود شعلان، عضوا مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بزيارة ميدانية لشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، وكان فى استقابلهم رئيس مجلس الإدارة المهندسة نادية السيد العضو المنتدب ورؤساء القطاعات والمدراء والعمال، وتم مناقشة أكثر الملفات التى تحتاج إليى رعاية واهتمام فى ظل التطوير والدمج.

وأشادت الدكتورة أمل زكريا عضو مجلس النواب، بجهود الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بعد نجاحه فى تحريك العديد من الملفات الشائكة المتعلقة بالشركات القابضة والتابعة، والدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة من خلال دراسات واقعية ميدانية للوضع الراهن خاصة بشركات القابضة للغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، وتوسيع مظلة القيادات سواء الإشرافية أو التنفيذية أو غيرها مع فكر دمج وتطوير الشركات لتتكامل بعضها البعض. وقالت زكريا: "نحن جميعا لدينا اطمئنان لما يجرى داخل وزارة قطاع الأعمال العام من عمليات تطوير تواكب التطور ورؤية ودعم القيادة السياسية لرفع كفاءات الشركات والعاملين بها مع التدريب والتأهيل كلا فيما يخصه".

ونوهت ” زكريا ” إلى أن بداية الإجراءات اللازمة للبدء فى تصحيح الأوضاع، بحث ودراسة احتياجات شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار والاهتمام بالقطاع الطبى والاجتماعى والفنى والإدارى، مضيفة أنها تتوسم خيرا برئيس مجلس إدارة الشركة لماتتسم بيها من تمكين وثقل وخبرة فى هذا المجال ووضع كل شخص بمكانه ليبدع ويبتكر وتنظيم الهيكل التنظيمى والإدارى الصحيح.

وأكدت ”زكريا” أن تصريحات الوزير بداية للإصلاح الحقيقى داخل شركات قطاع الأعمال العام، مشيدة بخطط ومحاور الإصلاح فى ضوء إعلان الوزير عن استغلال الأصول وإجراء 26 تعديلا فى القانون الخاص بالشركات رقم 203 لسنة 1991، علاوة على التعديل الإدارى لرفع مستوى الكوادر، فضلاً عن خطته لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، والتى تبدأ من زراعة وتجميع وتصنيع القطن، امتدادًا لعمليات الحليج والغزل والنسيج والصباغة والملابس وإعادة القطن المصرى إلى عرشه وعمل علامة جديدة للأقطان الطويلة وفائقة الطول، بحيث يزيد تنافسيته.

كما أشادت ” زكريا ” باتجاه وزارة قطاع الأعمال العام تصنيع سيارة من خلال شركة النصر للسيارات لإنتاج سيارة كهربائية وسيارة تقليدية الفترة المقبلة، وإنشاء وحدة تسويق مركزى فى كل شركة قابضة لتسويق منتجات الشركة بجانب تفعيل دور شركة النصر للاستيراد والتصدير، فى مساعدة الشركات على تسويق منتجاتها والقيام بحلقة الوسيط، مطالبا الوزير الإسراع فى تنفيذ هذه الخطط.

Advertisements