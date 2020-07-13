شكرا لقرائتكم خبر عن 9 تواريخ مهمة في مسيرة مجلس الشيوخ.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر مجلس الشيوخ -الغرفة البرلمانية الثانية- بمجموعة من المتغيرات التاريخية، حيث ورد نظام الازدواج البرلمانى فى عدد من الدساتير المصرية بينما تم الغاؤه فى دساتير أخرى وفيما يلى نستعرض أهم التواريخ التى مر بها المجلس فى تاريخه:

1824: أسس محمد على المجلس العالى وكان يتكون من نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية ينتخب من أهالى كل مديرية

1829: أسس محمد على مجلس المشورة وكان يتكون من 156 عضوًا وكان ينعقد مرة واحدة فى السنة للاستشارة وإبداء الرأى فى مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية

1866: أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب وكان يتكون منى76 عضوا ينتخبون كل 3 سنوات وكان فى بدايته مجلسا استشاريا

1924: انعقد مجلس الشيوخ لأول مرة بعدما نص عليه دستور 1923، حيث كان يتشكل من 120 عضوا منهم 72 عضوا بالانتخاب و48 بالتعيين

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1930: نص دستور 1930 على تشكيل أعضاء مجلس الشيوخ من 100 عضو يعين الملك 60 منهم أما الباقى فيتم انتخابهم من عموم الشعب

1956: تم الغاء مجلس الشيوخ فى الدستور الجديد للبلاد والاكتفاء فقط بمجلس النواب

1979: وافق الشعب فى استفتاء على إنشاء الغرفة البرلمانية الثانية المعروفة بمجلس الشورى

2014: الغى الدستور الجديد للبلاد مجلس الشورى