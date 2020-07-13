شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور اللجنة الفنية المشكلة للتصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، باهتمام كبير، خاصة فى ظل الإجراءات الصارمة التى تنفذها السلطة التنفيذية لمواجهة التعديات والبناء المخالف على مستوى الجمهورية، فى الوقت الذى جاء القانون للحفاظ على الثروة العقارية، وبه العديد من التيسيرات والمحفزات، كما راعى التشريع أيضا البعد الاجتماعى للمواطنين، سواء من خلال تحديد قيمة المخالفة أو تحصيل هذه القيمة.

وفيما يلي نرصد دور الأمانة الفنية المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية والدور المنوط القيام به واختصاصاتها.

ما هو دور الأمانة الفنية للجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون؟

حددت المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون دور الأمانة الفنية على النحو الآتى:

مراجعة ملف طلب التصالح وتقنين الأوضاع، والتأكد من استيفائه لجميع المستندات الواردة بالمادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون وذلك من خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف.

Advertisements

وفى حالة عدم استيفاء المستندات، تقوم الأمانة الفنية خلال مدة لا تجاوز أسبوعين بإخطار مقدم الطلب لاستكمال المستندات بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب، على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة لاستيفاء بما لا يجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.

إعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والإجراءات المحررة للمخالفة إن وجدت، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ استيفاء المستندات وانتهاء المدة المحددة للاستيفاء.