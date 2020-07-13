شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لاستحداث منظومة جمع نفايات مصابى كورونا المعزولين بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الدكتورة مى البطران عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، ومحافظ الجيزة، بشأن ضرورة تفعيل مبادرة عاجلة على مستوى جميع المحافظات لتخصيص سيارات لجمع مخلفات العزل المنزلى بشكل منفصل عن المخلفات العادية.

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وطالبت "البطران"، بضرورة تحديد تجميع مخلفات العزي المنزلي يوميا فى مكان محدد سواء ميدان أو شارع عمومى، ويكون لهذه الخدمة رقم للتواصل يتم الإعلان عنه، لجمعها على مستوى جميع المدن والمراكز تمهيداً لإعدامها بمعرفة المختصين، كجزء من الاجراءات الاحترازية، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكدت عضو مجلس النواب، على خطورة إلقاء نفايات العزل المنزلى لمصابين فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع مخلفات المنازل العديدة، الأمر الذى يمكن أن يُخلف كارثة بسبب سهولة انتشار الفيروس، لا سيما بين الفئات التى تعمل فى مجال النظافة وجمع القمامة من المنازل، وبالتالى الحاجة إلى تدخل عاجل وسريع للمساهمة فى الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.