شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة بالبرلمان" تطالب الحكومة بخطة لرفع معدلات التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة بتقديم تقرير لمجلس النواب عن معدلات التشغيل والحد من البطالة خلال الفترة منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا في شهر فبراير الماضي، وحتي الآن، لبيان مدي تأثر معدل التشغيل والبطالة بالأزمة وتداعياتها الاقتصادية السلبية.

وقال أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ل"الخليج 365"، إن أزمة فيروس كورونا تسببت في تداعيات اقتصادية صعبة وأثرت بالسلب علي اقتصاديات دول العالم كله، ومنها مصر، مشيرا إلي أن اللجنة تريد معرفة مدي تأثر معدلات التشغيل بالأزمة وهل ارتفع معدل البطالة أم انخفض.

وأشار النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، إلي أن لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، تطلب من الحكومة خطة لمواجهة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، خاصة في ظل توجه الدولة للتعايش مع فيروس كورونا وفتح جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية والرياضية، بما سيكون له أثر إيجابي في عودة الإنتاج ومعدلات التشغيل ودعم الاقتصاد.

جدير بالذكر أن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أعلن الأحد، تعيين مديرية القوي العاملة بالبحيرة 164 شاباً من مختلف المؤهلات بينهم 6 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، فضلا عن قيام مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 329 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.