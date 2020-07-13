مساعد رئيس الوفد: مستمرون بالقائمة الموحدة للشيوخ وما روج عن انسحابنا شائعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء سفير نور، مساعد رئيس الوفد، وعضو الهيئة العليا للحزب، أن كل ما أثير خلال الساعات الماضية عن انسحاب حزب الوفد من القائمة الحزبية الموحدة لانتخابات مجلس الشيوخ، غير صحيح، وكل محاولات للوقيعة بين تكاتف الأحزاب.
وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن حزب الوفد داعم لكل ما اتخذه المستشار بهاء ابوشقة حول الاستمرار داخل القائمة وعدم الانسياق وراء ما روج عن انسحاب الحزب، لافتا أن حزب الوفد داعم رئيسى وفعال للدولة المصرية، وأن الدولة المصرية اعلى من مصلحة أى حزب .
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