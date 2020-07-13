شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة فى البرلمان لتأجيل سداد إيجار قاعات الأفراح 3 أشهر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن تأجيل سداد حق الانتفاع أو الاستئجار للكافيهات وقاعات الأفراح والأماكن الترفيهية، وذلك نظرًا لظروف جائحة كورونا وما ترتب عليها من قرارات إغلاق للكافيهات وقاعات الأفراح والأماكن الترفيهية كإجراء احترازي ما أدى إلى وقف نشاط هذه الأماكن وتدني الحالة الاقتصادية لمستأجريها، الأمر الذى أدى استحالة سداد الإيجارات هذه الأماكن فور استئناف العمل بها ووفق مواعيد الحظر المتبعة.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه تقدم بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية، ومحافظ السويس، حول تمديد تأجيل سداد حق الانتفاع أو الاستئجار للكافيهات وقاعات الأفراح والأماكن الترفيهية لمدة ثلاثة أشهر أخرى وذلك أسوة بالمحافظات الأخرى ومنها محافظة دمياط.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة بذلت جهودًا قوية خلال أزمة فيروس كورونا، ومازالت تتعامل مع الجائحة بحرفية كبيرة، راعت من خلالها كل الفئات المتضررة، والمواطنين غير القادرين، والعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال حزمة من القرارات لحماية هذه الفئات، حيث شهد الفترة الأخيرة تأثرهم جراء الفيروس، واستكمالا لهذا الأمر لابد من إعادة النظر فى تمديد سداد حق الانتفاع أو الإيجار لهذه الأماكن سالفة الذكر التى تأثرت كثيرا، وذلك من أجل المصلحة العامة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، نفى ما تردد من أنباء حول إعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءاً من منتصف يوليو الجاري، مُؤكداً أنه لا صحة لإعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءاً من منتصف يوليو الجاري، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات متعلقة بهذا الشأن.