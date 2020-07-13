شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان: مستمرون بالقائمة الموحدة.. و"الوفد" لا ينظر لحصد المكاسب السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سليمان وهدان، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، ووكيل مجلس النواب، أن الحزب يكثف اجتماعاته فى الوقت الراهن لحسم ترشيحاته على المقاعد الفردى والقائمة لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف أن مشاركة حزب الوفد فى ائتلاف القوى السياسية لتكوين تحالف انتخابى يأتي حرصا على تماسك الجبهة الداخلية والسياسية، قائلا: "الحزب لا ينظر فى هذه المرحلة إلى الكم بقدر المصلحة الوطنية الهادفة، ورغم أنه كيان يمثل شريحة كبيرة بالمجتمع وله تاريخه السياسى.. ولكن لا ننظر إلى تحقيق مكاسب سياسية".

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وعن الترشيحات للفردى، قال "وهدان": سيكون هناك تنسيق مع التحالف الانتخابي، فالحزب لديه عناصر وأسماء لها تاريخها سواء أساتذة جامعات او قيادات سيتم الدفع بهم على الفردى بمختلف المحافظات.

وعن الجدول الزمني الموضوع لانتخابات" الشيوخ"، قال "وهدان": إن تحديد موعد الانتخابات لم يكن مفاجئا، والمدة الزمنية ليس ضيق كما يردد البعض، مشيرا إلى أن الأحزاب مستعدة منذ فترة و"الوفد" أعد عدته لهذه المعركة الانتخابية والتي لم يكن الاستعداد لها وليد اللحظة.