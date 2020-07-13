شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروعات تطوير النقل النهرى وتنفيذ استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه بخطة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى قطاع النقل النهري باهتمام كبير في خطة التنمية لعام 2021/20، فهناك العديد من الخطط المستهدفة والمراد الانتهاء منها فى مختلف القطاعات، وذلك من خلال توجيه استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه لعمل إحلال وتجديد للوحدات النهرية، بالإضافة للنهوض بخدمات قطاع الموانئ الجافة.

وفيما يلي نستعرض خطة التنمية بشأن مشروعات الهيئة وآلية تطوير الموانئ الجافة:

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وتهدف مشروعات الهيئة لتطهير وتطوير الوحدات النهرية على طول المجرى الملاحي من القاهرة شمالاً إلي أسوان ووادي حلفًا جنوبًا، وتزويده بالشمندورات، وكذا تطوير المجري الملاحي بكل من الرياح البحيري وترعة النوبارية لربط ميناء الإسكندرية بشبكة النقل النهري، فضلاً عن تطهير وتطوير المجرى الملاحي بفرع دمياط من القاهرة حتى دمياط وذلك لربط ميناء دمياط الجديد بعواصم المحافظات الواقعة على المجرى الـملاحي، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للمراقبة والتحكم لتنظيم الملاحة.

كما بلغت جملة الاستثمارات المقترحة للهيئة العامة للنقل النهري بالعام المالي 2021/20 مبلغ 300 مليون جنيه منها 250 مليون جنيه خزانة عامة، و50 مليون جنيه قروض خارجية.

وفيما يخص الخطة الاستثمارية للموانئ الجافة تتضمن تنفيذ تصميم وتمويل وبناء الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بنظام الـمشاركة مع القطاع الخاص، استكمال أعمال تطوير ميناء السلوم البري، إنشاء محطتين للطاقة الشمسية لتغذية كل من ميناء قطسل البرّي وميناء أرقين البري، وإمداد جميع الموانئ البرية بالتجهيزات اللازمة، مع إجراء دراسة للمركز اللوجيستي بالسلوم وقسطل والميناء الجاف بسوهاج.