شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365".. الوفد يستقر على ٦ مرشحين في القائمة الموحدة لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر من داخل حزب الوفد، أن الحزب حصل على ٦ مقاعد في القائمة الحزبية الموحدة للانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد مفاوضات عدة دارت خلال الفترة الماضية بين الأحزاب.

وجاءت قائمة مرشحي حزب الوفد النهائية فى انتخابات مجلس الشيوخ بالقائمة الموحدة، تأكيدا لما نشرته الخليج 365 ، خلال الأيام الماضية، وتضم 6 مرشحين وهم الدكتور ياسر الهضيبى في قائمة محافظة القاهرة ، وطارق التهامى فى الصعيد بمحافظة الجيزة ، وأمل رمزى فى نفس القائمة بمحافظة الجيزة، وحازم الجندى فى محافظة الغربية والمستشار محمد ضيف الله فى محافظة الإسكندرية ، وطارق عبد العزيز فى محافظة الدقهلية.

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كان ”الخليج 365”، انفرد خلال الايام الماضية بالاسماء النهائية للحزب، ونسبة الحزب في القائمة الموحدة.