شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حملة #ساعدوا_حياة تفضح حرمان المرأة القطرية من حق الحضانة بعد الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصاعدت قضية السيدة اليمنية حياة المهددة بالترحيل من قطر، بسبب ما وصفه النشطاء بتعنت القوانين القطرية ضد حقوق المرأة، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو قصير لحياة أثناء شرحها لمعاناتها مع القوانين القطرية.

روت الفتاة اليمنية، أن القوانين القطرية مكنت طليقها من استصدار أمر بترحيلها من البلاد وحرمانها من طفلها، وأنها الآن-حسبما روت فى الفيديو-امامها مهلة لمغادرة قطر بدون طفلها.

فى السياق نفسه قالت عائشة القحطانى الناشطة القطرية المقيمة فى لندن والمهتمة بانتهاكات حقوق المرأة فى قطر: لماذا لا يعطى حق الحضانة للأم في قطر؟ أليس من التخلف أن لا تستطيع الأم أخذ طفلها والسفر معه، بما أن المحكمة أعطتها الحضانة بعد الطلاق ".

كان آلاف النشطاء قد غردوا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال هاشتاج #ساعدوا_حياة، حيث لقى اهتماما كبيرا من المهتمين بحقوق المرأة فى قطر، وجدد الحديث عن معاناة السيدات هناك وحرمانهن من أبسط حقوقهن .

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