شكرا لقرائتكم خبر عن استغلال أردوغان الأوضاع فى ليبيا لنشر الإرهاب.. ندوة تكشف جرائم تركيا في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحركات داخلية وخارجية يعقدها عدد من المراكز والمنظمات المختلفة لكشف جرائم تركيا في ليبيا والمنطقة واستمرار دعمها للإرهاب هناك، حيث ينظم أحد المركز للاستشارات والدراسات الاستراتيجية ندوة بعنوان "التدخل التركي في ليبيا.. الدوافع الحقيقة والمخاطر" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو الجاري، بمشاركة الدكتور أيمن شبانة مدير مركز البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة، ومنير أديب الباحث في شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، ومحمود عنبر مدرس الاقتصاد بكلية التجارة - جامعة أسوان، والدكتور محمود زكريا مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومحمد الدابولي الباحث المتخصص في الشئون الأفريقية، وتدير الندوة نرمين توفيق الباحثة في شئون الحركات المتطرفة والمنسق العام للمركز.

وتناقش الندوة، مدى مشروعية التدخل التركي في ليبيا في ضوء اتفاق الصخيرات، واستغلال أردوغان للجماعات الإرهابية والمرتزقة لإشاعة الفوضى في ليبيا، وأطماع أردوغان الاقتصادية في ليبيا، وانعكاسات ما يحدث في لبييا على الأمن القومي العربي، والأليات الأفريقية لمواجهة التدخل التركي في ليبيا.

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