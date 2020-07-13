شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطالب بتجديد عقود الـ36 ألف معلم: لدينا عجز صارخ فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن مسابقة الـ36 ألف معلم، وضرورة إعادة التجديد لهم مرة أخرى لحل أزمة العجز فى الوزارة فى العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، متابعًا: "يوجد عجز شديد يوجد مدرسة بالكامل فى أبو المطامير لا يوجد بها سوى عدد قليل جدًا من المعلمين وهناك عجز صارخ وعلى الرغم من ذلك يوجد هناك تعنت فى حل الأزمة التى تلقى بظلالها على المنظومة التعليمية".

وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هؤلاء المعلمين اجتازوا جميع الاختبارات الخاصة والمتفق عليها، وتم التعاقد معهم لمدة شهرين، على الرغم من خضوعهم لكل إجراءات الكشف وغيره، وفجأة تم الاستغناء عنهم دون سابق إنذار ما يعنى استمرار أزمة لعجز، وفى نفس الوقت إهدار المال العام فى تنظيم مزيد من المسابقات لحل الأزمة فى الوقت الذى يوجد معلمين اجتازوا كل الاختبارات المطلوبة وأصبح لديهم خبرة ولم يتم الاستعانة بهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أزمة عجز المعلمين، والكثافة الطلابية من أبرز المعوقات التي قد تعرقل تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، حيث وصلت الكثافة في بعض المدارس إلى 75 طالبًا فى الفصل الواحد، مطالبًا الوزارة سرعة إعلان خطة العام الدراسى الجديد وكيفية حل أزمة الحضور فى ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، التى أصبحت تهدد العالم، وضرورة التفكير المسبق حول كيفية إجراء العام الدراسي وفقا للضوابط الإجرائية والاحترازية.