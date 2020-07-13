شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المؤتمر": مستمرون فى القائمة الموحدة للشيوخ ولا مجال للخلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب مستمر ضمن القائمة الموحدة لمجلس الشيوخ التى يزمع تشكيلها للتحالف الانتخابي الذى يضمه هو وحزب مستقبل وطن والوفد ولفيف من الكيانات الأخرى، مؤكدا أنه لابد على الجميع إعلاء الصالح الوطني على الصالح الحزبي فلا يوجد ما يستدعى إحداث توتر أو خلافات تصل لحد الانسحاب بسبب "كراسى" بالمجلس.

وشدد "صميدة" أن الانسحاب يضر بالوضع العام والجميع عليه أن يتكاتف من أجل المرحلة الراهنة وما تواجهه البلاد من تحديات آخرى، مؤكدا أنه على جميع الأطراف تقبل باب المفاوضات وترك مساحة للحديث.

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ولفت رئيس حزب المؤتمر، إلى أن المجلس التنفيذي للحزب فى انعقاد دائم على مدار الساعة وسيحسم العدد النهائي لمرشحيه سواء على القائمة أو الفردى خلال ال48 ساعة القادمة ويستعد للدفع بمرشحين على المقاعد الفردى يصل تمثيلهم فى أكثر من 14 محافظة.

وكانت قد أكدت مصادر من داخل الحزب أن الحزب حتى الآن سيدفع بكلا من عمر المختار صميدة رئيس الحزب واللواء طارق رسلان وإبراهيم شحاته ضمن القائمة الموحدة للشيوخ ولازالت هناك مفاوضات أخرى تجرى لضم أسماء جديدة.