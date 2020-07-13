شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عارف يكشف جهود "محمود رضا" لتوثيق مسيرة الرقص الشعبي فى "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم جانباً من رحلة الفنان الراحل محمود رضا.

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ويقول شريف عارف: ان محمود رضا كان صاحب الفضل الأول في توثيق الرقص الشعبي المصري، فبالإضافة لرحلته الشاقة مع عائلة رضا في تأسيس الفرقة، فله الفضل في توثيق المهن الشعبية المصرية من خلال الرقصات التي جابت الفرقة بها عواصم العالم.

يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي بصحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الإخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عددا كبيرا من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية، كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919.