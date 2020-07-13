شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء مرشحى "الحركة الوطنية" على الفردى والقائمة لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ورئيس لجنة الانتخابات، أن الحزب مستمر في القائمة الموحدة لمجلس الشيوخ للتحالف الانتخابي، ولنا مرشحان وهما هاني العسال ومحمد عزمي عن قائمة القاهرة حتى الآن.

Advertisements

عن المرشحين الفردى، قال " بدراوى"، إنه سيتم الدفع بمحافظة القاهرة بكل من، الدكتور سمير عبد الفتاح، ونور الشيخ " تنسيقية شباب الأحزاب" ، وأسامة سعد الدين محمد رجب، أما عن القليوبية رفعت السيد رمضان، وأحمد عبد المقصود عن محافظة كفر الشيخ، ولمحافظة دمياط سيكون هشام حفناوي السيد، وحسين سعد حسين محمد، والغربية سيتم الدفع بأحمد مصطفى محمد، ومحمود على شوقي، وعن المنوفية كل من أشرف عبد الله محمد، توفيق محمد توفيق، وعن محافظة سوهاج سيتم الدفع بـ 4 مرشحين هم كل من، حسام مهنا صادق، علاء الدين محمد على، الشاذلى حمادة محمود، عبد الرحمن عاطف.

ولفت " بدراوى" إلى أن القائمة النهائية للمرشحين على المقاعد الفردى لا تزال قيد الاستكمال ومن المنتظر وصولها لـ25 مرشحا ينافسون بالمحافظات المختلفة.