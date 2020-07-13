شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتوحيد جهة الولاية على الطرق الداخلية بالمحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد الدامي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوحيد جهة الولاية والإشراف علي الطرق الداخلية في المحافظات، ليتسني وضع خطط لتطوير وتأهيل الطرق المتهالكة وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل تنفيذ عمليات التطوير والرصف، وذلك في إطار الخطط التنموية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحليات.

وقال الدامي، لـ"الخليج 365"، إن التشابك في اختصاصات الولاية علي الطرق يتسبب في تأخير وتعطيل عمليات تطوير الطرق المتهالكة، مشيرا إلي وضع الطرق الداخلية تحت إشراف جهة واحدة أمر ضروري، أيا كانت هذه الجهة سواء الهيئة العامة للطرق والكباري أو الوحدات المحلية، مشددا علي ضرورة حل المشكلات التي تواجه تطوير منظومة الطرق في الوحدات المحلية سواء في المحافظة أو المدينة أو القرية.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أهمية البحث عن مصادر وآليات جديدة لتعظيم الموارد حتي يتم تدبير الاعتمادات والتمويل اللازم لتأهيل وتطوير الطرق المتهالكة وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.