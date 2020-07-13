وزير التعليم العالي وسفير العراق بالقاهرة يبحثان آليات التعاون العلمي بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

بحث الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، مع الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير جمهورية العراق في القاهرة، سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وأكد عبدالغفار عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مشيرًا إلى حرص مصر على تفعيل وزيادة سبل التعاون بين الجانبين في شتى المجالات.

وأشار إلى أهمية تحقيق التوأمة بين الجامعات المصرية والعراقية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وأن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للدارسين العراقيين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم خلال فترة دراستهم بمصر.

Advertisements

وتابع قائلًا: "إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حريصة على توفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية".

من ناحيته، وجه السفير العراقي بالقاهرة الشكر لوزارة التعليم العالي لدعمها الطلاب العراقيين الدارسين بمصر، مؤكدًا حرص بلاده على زيادة سبل التعاون مع مصر في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

وبحث الجانبان آليات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وزيادة عدد المنح المخصصة للطلاب العراقيين بالجامعات المصرية، وكذلك تفعيل برنامج المنح البحثية ما بعد الدكتوراة.