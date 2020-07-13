مأمورية الوراق تحبط ترويج 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: داهم ضباط مباحث التموين مخزنا لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص في الوراق، شمال محافظة الجيزة. وأمكن ضبط المدير المسئول وبحيازته 8 أطنان "مكرونة – أرز" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين . يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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