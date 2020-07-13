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عمدة نيويورك يطالب ترامب بتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي للتوسع في فحوصات كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب، يجب أن يستعمل قانون الإنتاج الدفاعي في التوسع في طاقة المعامل لإجراء فحوص فيروس المستجد، مشيرًا إلى تأجيلات إجراء الفحوص ونقص الإمدادات، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال دي بلاسيو، في إيجاز صحفي اليوم، "يتعين على الحكومة الاتحادية أن تتحرك الآن لأن الوضع أصبح أزمة وطنية".

وأصاب وباء كورونا نحو ٣.٣ مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها، وتسبب في وفاة أكثر من ١٣٥ ألف شخص في البلاد، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حتى أمس الأحد.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة إجمالي عدد الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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