مصرع 2 واصابة 8 آخرين في حادثين على الطريق الدولي برأس سدر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:
لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 8 آخرون، بينهم 6 من أسرة واحدة، اليوم الاثنين، في حادثين بمدخل مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء.
تلقى اللواء محمد خريصه، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارين بوقوع حادثين على الطريق الدولي، أولهما تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ملاكي، بالقرب من مدخل مدينة رأس سدر، وأسفر عن مصرع سالم سلامه سليم، ٥٠ عامًا، وسلامه سعد عيد، ٥٥ عامًا، وإصابة محمود أحمد، وعادل سيف الدين عبدالمجيد.
فيما انقلبت سيارة ملاكي على بعد 5 كيلو من منطقة كمين اتجاه شرم الشيخ، وأسفر الحادث عن إصابة كل من عصمت لمعي فلبس ٥٤ عامًا، روزانا عصمت لمعي ٨ سنوات، مارتينا عصمت لمعي ١١ عامًا، دينا عصمت لمعي ١٧ عامًا، مريم عصمت لمعي ١٩ عامًا، ومنى ميخائيل جرجس ٤٣ عامًا.
جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى رأس سدر العام، وأخطرت النيابة.
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