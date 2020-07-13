إسرائيل / أعمال شغبٍ وإعتقالات على خلفيّة إحتجاجات ضدّ سياسة حكومة نتنياهو في فترة مجابهة "كورونا"

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إعتقال نحو 20 شخصا على خلفية أعمال شغب رافقت مظاهرات نظمت في مدينة تل أبيب إحتجاجا على طريقة تعامل الحكومة مع العواقب الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية "مكان" إندلاع "صدامات عنيفة" ليلة أمس السبت واليوم الأحد في ميدان رابين بتل أبيب، بين الشرطة وبعض المتظاهرين المشاركين في الحملة الاحتجاجية للمستقلين وأصحاب المحلات التجارية.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن "مجموعة من المشاغبين سدوا جادة روتشيلد، وقام بعضهم بشتم أفراد الشرطة ورشقهم بالزجاجات ورش غاز الفلفل عليهم وإشعال النار في حاويات قمامة وإطلاق تصريحات مناوئة للحكومة".

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وأكد منظمو الحملة الاحتجاجية في تل أبيب أن نحو عشرة آلاف شخص شاركوا فيها، تعبيرا عن غضبهم من "الرد غير الكفء" من قبل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الأضرار الاقتصادية التي لحقت بهم خلال فترة الجائحة.

المصدر: وكالات