معارض تركي يمنع من الكلام عندما أراد أن يكشف تناقض أردوغان بشأن "آيا صوفيا"

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أراد إبراهيم أوزكان نائب حزب الخير المعارض، أثناء كلمته في اجتماع مجلس بلدية اسطنبول الكبرى فى تركيا، أن يذكر كلمات أردوغان التي قالها في الماضي عن "آيا صوفيا" وهو ما اعترض عليه نائب رئيس مجلس بلدية اسطنبول التابع لحزب العدالة والتنمية وأغلق عنه الميكروفون ولم يعطيه الكلمة. ولعدم حضور أكرم إمام أوغلو عمدة بلدية إسطنبول ، تولى رئاسة الاجتماع نائبه زين العابدين أوكول التابع لحزب العدالة والتنمية. وحدث مشاده بينه وبين إبراهيم أوزكان الذي انتقد تناقض أردوغان فيما يخص أفعاله. قائلا: "كان بالأمس يقول شيئا واليوم يفعل شيئا آخر". وهو ما رفضه رئيس الجلسة، وقال أن قضية آيا صوفيا ليست بقضية سياسية ولكنها حقيقة لدى الجميع وانتهى نقاشها. ووجه الاتهام لإبراهيم أوزكان لاعتراضه على قرار مجلس الدولة بخصوص "أيا صوفيا".