قتلى حوثيون بنيران قوات الجيش اليمني في جبهة صرواح

قُتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، بنيران أبطال الجيش، في جبهة صرواح.
وبحسب الموقع الرسمي للجيش اليمني شنت قواتالجيش، صباح اليوم، هجوما معاكسا على مواقع تمركز المليشيا، ردًا على محاولة الأخيرة التسلل باتجاه مواقع في الجبهة.
وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.
وفي محافظة الجوف تكبدت المليشيا الحوثية قتلى وجرحى في صفوفها، خلال مواجهات مع قوات الجيش، في مواقع متفرقة بالمحافظة.
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