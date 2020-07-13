الصحة العالمية حول مستقبل كورونا: لا عودة للحياة الطبيعية خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين حول آخر تطورات انتشار فيروس كورونا أن العالم لن يعود إلى الحياة العادية المعهودة فى المستقبل القريب.

وأشار إلى أن هناك خارطة

طريق للتعامل مع الفيروس وهى خفض الوفيات والحد من انتشار الفيروس، وأيضًا تمكين المجتمع لاستخدام التدابير الفردية إضافة إلى الاستراتيجية الشاملة لمواجهة الوباء.ولفت إلى أن هناك العديد من البلدان التى تشهد انتشارًا حادًا وأعداد إصابات كبيرة تملأ المستشفيات فيما لفت الانتباه إلى أن أمريكا اللاتينية هى البؤرة الرئيسية الآن وتمثل حاليا حوالى 50 % من الاصابات فى العالم كما أن بعض البلدان فى آسيا وإفريقيا تشهد أيضًا ارتفاعات حادة فى أعداد المصابين.