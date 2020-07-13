رئيس الجزائر يبحث مع نظيره الروسي الأوضاع في ليبيا

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناول العلاقات الثنائية وجهود مكافحة فيروس كورونا والتطورات في ليبيا.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد تبادل الرئيسان تبون وبوتين المعلومات حول جهود بلديهما في مكافحة وباء فيروس کورونا، واستعرضا العلاقات الثنائية المتميزة، واتفقا على العمل من

أجل توسيعها وتعميقها في كل المجالات.. وجدد الرئيس الروسي دعوته للرئيس تبون لزيارة روسيا، وقد قبل تبون الدعوة على أن يحدد تاريخها لاحقا.كما تطرق الجانبان على الصعيد الدولي إلى دور منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) التي ترأس الجزائر دورتها الوزارية الحالية؛ حيث أشاد الرئيس تبون بالدور الذي تلعبه روسيا بصفتها العضو خارج المنظمة من أجل الحفاظ على استقرار أسعار المحروقات، واتفقا على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين أعضاء المنظمة وشركائها من أجل الحفاظ على استقرار السوق النفطية العالمية.وبشأن التطورات الجارية في ليبيا، قرر الرئيسان تبون وبوتين تكثيف التشاور الدائم لتسهيل إحلال السلم والأمن في ليبيا في إطار حل سياسي يضمن وحدة ليبيا الترابية وسيادتها الوطنية.