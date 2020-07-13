كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى احترام حظر السلاح على ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يحث تركيا على احترام حظر السلاح على ليبيا ومخرجات مؤتمر برلين.

وفي أعقاب لقاء عقده وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أكد بوريل استعداد بروكسل لخفض التوتر مع أنقرة، لكنه أشار إلى أن الاتحاد ينظر أيضا في فرض عقوبات على تركيا ردا على تصرفاتها في البحر الأبيض المتوسط.

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وأضاف رئيس الدبلوماسية الأوروبية أن مجلس الاتحاد ندد بقرار أنقرة تحويل متحف "آيا صوفيا" في اسطنبول إلى مسجد، على اعتبار أن ذلك قد يثير مخاوف ويؤجج خلافات دينية ويقوض الجهود الرامية إلى تطوير الحوار والتعاون بين الديانات.

وأكد بوريل أن وزراء خارجية الاتحاد دعموا اقتراحا بدعوة أنقرة إلى مراجعة قرارها بشأن "آيا صوفيا".