كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين ترد على الولايات المتحدة بالمثل وتصدر عقوبات عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأثنين، فرضت الصين عقوبات شملت مسؤولين أمريكيين وكيانات في الولايات المتحدة، منهم السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين صينيين كبار.

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وكشفت هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم الخارجية الصينية، عن العقوبات خلال إفادة صحفية اليوم الاثنين، موضحة أنه تم فرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين وكيانات في الولايات المتحدة، وذلك ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين صينيين كبار بسبب ما يقال عن انتهاكات لحقوق الإنسان بحق أقلية الأويغور المسلمة.

ويأتي ذلك ردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة يوم الخميس، استنادا إلى ما يسمى"قانون مغنيتسكي العالمي"، على أربعة مسؤولين رفيعي المستوى ومؤسسة أمنية في إقليم سنجان الصيني ذاتي الحكم، بدعوى تورطهم في انتهاكات حقوقية، لاسيما بحق أقلية الأويغور المسلمة.